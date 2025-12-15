Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, почему Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию

Стало известно, почему Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию по семейным обстоятельствам. Ранее уфимский клуб опубликовал состав на выездную серию, где отсутствует Ремпал. Уфимцы сыграют с «Ак Барсом» 16 декабря и «Северсталью» 18 декабря.

«Шелдон Ремпал не полетел с командой на выезд по семейным обстоятельствам», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.

Материалы по теме
Нападающий Шелдон Ремпал не попал в заявку на выездные матчи «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android