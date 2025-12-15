Стало известно, почему Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию по семейным обстоятельствам. Ранее уфимский клуб опубликовал состав на выездную серию, где отсутствует Ремпал. Уфимцы сыграют с «Ак Барсом» 16 декабря и «Северсталью» 18 декабря.

«Шелдон Ремпал не полетел с командой на выезд по семейным обстоятельствам», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.