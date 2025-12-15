Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил, почему в КХЛ нужно повысить потолок зарплат

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин высказался за увеличение потолка зарплат в КХЛ. На данный момент потолок зарплат в лиге составляет 900 млн рублей на клуб. В следующем сезоне произойдёт повышение до 950 млн, ещё через сезон – до 1 млрд рублей.

«Если бы на моём месте был мой коллега из «Нефтехимика» или «Северстали», то у них, наверное, было бы своё мнение. У «Спартака» – своё. Но как генменеджер «Авангарда», да, считаю, что надо увеличивать [потолок]. Может быть, не в космических пропорциях. Потому что всё равно жизнь дорожает, инфляция, объективные моменты. Жизнь стала дороже.

Может быть, у меня был не совсем долгий путь именно в большом хоккее. Но когда я начинал работать, наверное, топовый хоккеист получал в районе 60, 65, 70 миллионов [в год], то сейчас контракты улетают вверх, и уже у нас, по сути, хоккеисты нижних звеньев претендуют на зарплаты 30 плюс миллионов», – сказал Алексей Сопин в интервью на YouTube-канале «Наш хоккей».