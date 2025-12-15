Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил, почему в КХЛ нужно повысить потолок зарплат

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил, почему в КХЛ нужно повысить потолок зарплат
Комментарии

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин высказался за увеличение потолка зарплат в КХЛ. На данный момент потолок зарплат в лиге составляет 900 млн рублей на клуб. В следующем сезоне произойдёт повышение до 950 млн, ещё через сезон – до 1 млрд рублей.

«Если бы на моём месте был мой коллега из «Нефтехимика» или «Северстали», то у них, наверное, было бы своё мнение. У «Спартака» – своё. Но как генменеджер «Авангарда», да, считаю, что надо увеличивать [потолок]. Может быть, не в космических пропорциях. Потому что всё равно жизнь дорожает, инфляция, объективные моменты. Жизнь стала дороже.

Может быть, у меня был не совсем долгий путь именно в большом хоккее. Но когда я начинал работать, наверное, топовый хоккеист получал в районе 60, 65, 70 миллионов [в год], то сейчас контракты улетают вверх, и уже у нас, по сути, хоккеисты нижних звеньев претендуют на зарплаты 30 плюс миллионов», – сказал Алексей Сопин в интервью на YouTube-канале «Наш хоккей».

Материалы по теме
В «Авангарде» объяснили подписание контракта с бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android