Министр спорта РФ: если бы не политики, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом

Председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что, если бы в международный спорт не вмешивалась политика, российский нападающий Александр Овечкин выиграл бы золото Олимпийских игр в 2026 году.

«Александру Овечкину не хватает одного титула (золота Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»). Вот что политики делают со спортсменами, — взяли и перекрыли кислород в командных видах! Это безобразие! Сейчас бы в Милане Овечкин стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом», — цитирует Дегтярёва «РИА Новости».

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трёхкратным чемпионом мира. Для вхождения в «Тройной золотой клуб» хоккеисту не хватает золота Олимпийских игр.