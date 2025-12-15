Скидки
Хоккей

Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели обмен защитниками
Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в составе московских армейцев, а защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за тольяттинскую команду.

30-летний Уильямс провёл в КХЛ за «Адмирал» и ЦСКА 203 матча, в которых набрал 44 (4+44) очка при показателе полезности «+17».

22-летний Макаров провёл 101 матч за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+11». Николай является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

27-летний Холлоуэлл начинал текущий сезон в «Локомотиве», затем был обменян в «Ладу». Всего в текущем сезоне канадец провёл 28 матчей и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-16».

Все новости

