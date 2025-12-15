Кросби отреагировал на два поражения «Питтсбурга» подряд с проваленными третьими периодами

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби оценил два поражения команды подряд в матчах, в которых они вели в три шайбы в третьем периоде. «Пингвины» проиграли пять матчей кряду.

«Вчера произошло примерно то же самое. Мы, конечно, держали это в уме, но не думаю, что это повлияло на нашу игру в третьем периоде. Я считаю, что мы подошли к этому неплохо. В общем, нам просто нужно найти способ преодолеть этот барьер. Мы сделали достаточно, чтобы выигрывать матчи, но не смогли довести дело до конца. Поэтому, я думаю, нам просто нужны несколько моментов, которые помогут это сделать. Это могут быть разные вещи, но нам нужно провести игру, где мы будем лидировать и доведём её до конца», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.