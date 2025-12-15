Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби отреагировал на два поражения «Питтсбурга» подряд с проваленными третьими периодами

Кросби отреагировал на два поражения «Питтсбурга» подряд с проваленными третьими периодами
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби оценил два поражения команды подряд в матчах, в которых они вели в три шайбы в третьем периоде. «Пингвины» проиграли пять матчей кряду.

«Вчера произошло примерно то же самое. Мы, конечно, держали это в уме, но не думаю, что это повлияло на нашу игру в третьем периоде. Я считаю, что мы подошли к этому неплохо. В общем, нам просто нужно найти способ преодолеть этот барьер. Мы сделали достаточно, чтобы выигрывать матчи, но не смогли довести дело до конца. Поэтому, я думаю, нам просто нужны несколько моментов, которые помогут это сделать. Это могут быть разные вещи, но нам нужно провести игру, где мы будем лидировать и доведём её до конца», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Питтсбург» установил уникальный антирекорд в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android