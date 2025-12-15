Скидки
«Это позитивные новости». Председатель ФХБ — о снятии ограничений МОК для юниоров

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о решении МОК снять ограничения на участие молодых белорусских и российских спортсменов в международных стартах.

«Это определённо позитивные новости, которые позволяют нам рассчитывать на скорейшее возвращение наших младших сборных в систему чемпионатов мира. Теперь дело за ИИХФ –готовы ли там убрать политику в сторону и вернуться к принципам Олимпийского движения.

Как профессиональный спортсмен могу сказать, что выходить на площадку с гербом на груди, слышать звуки своего гимна – это сложносопоставимые с чем-либо чувства, это возможность отдать должное Родине, которая многое делает для каждого спортсмена в нашей стране. И лишать атлетов такого права – бесчеловечно», — цитирует Богдановича пресс-служба ФХРБ.

