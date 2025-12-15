Скидки
«Именно то, чего ждут болельщики». Третьяк — о победе «России 25» на Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги выступления сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная обыграла Беларусь со счётом 3:1 и разгромила Казахстан со счётом 9:0.

«Поздравляю всех с победой на Кубке Первого канала! Всех порадовали и спортивные итоги, и зрелищность матчей. Наши ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб и первое место на турнире. 12 голов в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов.

Смотреть на игру нашей сборной было приятно во всех матчах. Хоккеисты продемонстрировали профессиональный подход к делу – действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро – в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

