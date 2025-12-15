Скидки
Защитник «Питтсбурга» Карлссон: с «Ютой» мы проиграли не сами себе, это хороший знак

Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о поражении команды от «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» проиграл в овертайме со счётом 4:5, ведя 3:0 на начало третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бразо (Киндел, Макгроарти) – 00:48     2:0 Раст (Ракелль) – 15:21     3:0 Киндел (Ши, Летанг) – 25:40     3:1 Шмидт (Шмальц, Петерка) – 41:07     3:2 Карконе – 41:22     3:3 Дурзи (Ямамото, Сергачёв) – 45:35     3:4 Карконе (Хэйтон, Бут) – 47:06 (pp)     4:4 Бразо (Карлссон, Киндел) – 54:06     4:5 Гюнтер (Марино) – 60:42    

«Считаю, мы старались играть правильно и с полной отдачей. Сегодня дело скорее в том, что соперник нас переигрывал и забил голы, а не мы сами себе проиграли. Это хороший знак. С другой стороны, в таких ситуациях большую роль играет уверенность. Сейчас нам её не хватает.

В начале сезона мы отлично играли, когда вели в счёте, а потом что-то сбилось. Думаю, это связано с ментальным настроем, должны это контролировать, если хотим быть хорошей командой», – приводит слова Карлссона Pittsburgh Hockey Now.

«Пингвинз» установили антирекорд лиги, уступив дважды подряд при преимуществе в три и более шайбы в третьем периоде. Накануне «пингвины» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме со счётом 5:6 при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.

Новости. Хоккей
