Защитник «Питтсбурга» Карлссон: с «Ютой» мы проиграли не сами себе, это хороший знак

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о поражении команды от «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» проиграл в овертайме со счётом 4:5, ведя 3:0 на начало третьего периода.
«Считаю, мы старались играть правильно и с полной отдачей. Сегодня дело скорее в том, что соперник нас переигрывал и забил голы, а не мы сами себе проиграли. Это хороший знак. С другой стороны, в таких ситуациях большую роль играет уверенность. Сейчас нам её не хватает.
В начале сезона мы отлично играли, когда вели в счёте, а потом что-то сбилось. Думаю, это связано с ментальным настроем, должны это контролировать, если хотим быть хорошей командой», – приводит слова Карлссона Pittsburgh Hockey Now.
«Пингвинз» установили антирекорд лиги, уступив дважды подряд при преимуществе в три и более шайбы в третьем периоде. Накануне «пингвины» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме со счётом 5:6 при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.
- 15 декабря 2025
-
16:40
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:21
-
14:21
-
14:00
-
13:23
-
13:19
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
06:50
-
06:33