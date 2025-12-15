Форвард «России 25» Силантьев: особые эмоции, когда играешь с флагом своей страны на форме

Нападающий «Металлурга» и сборной «Россия 25» Дмитрий Силантьев поделился своими эмоциями от дебюта за национальную команду и прокомментировал выступление сборной на Кубке Первого канала.

«Очень приятно дебютировать за сборную – это особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме, представляешь её на льду.

Мы сделали всё, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и не разочаровать болельщиков, которые пришли на игры в огромном количестве. И заслуженно победили», – приводят слова Силантьева «Известия».

Сборная «Россия 25» обыграла национальные команды Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0), став победительницей турнира.