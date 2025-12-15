«Лада» представила новый шлем вратаря Ивана Бочарова

Тольяттинская «Лада» представила новый шлем голкипера команды Ивана Бочарова.

Бочаров – воспитанник московского «Динамо», который в 2012 году был выбран в третьем раунде драфта КХЛ под общим 100-м номером. На протяжении 10 следующих лет голкипер играл в системе бело-голубых в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Также Иван выходил на площадку в составе ярославского «Локомотива». В прошлом сезоне 30-летний голкипер выступал за нижегородское «Торпедо».

В нынешнем сезоне на счету Ивана 21 матч, семь из которых завершились победой при коэффициенте надёжности 2,86 и 92,1% отражённых бросков.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками после 34 игр.