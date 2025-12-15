Скидки
Хоккей

Андрей Разин и Николай Заварухин будут тренерами KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года

Андрей Разин и Николай Заварухин будут тренерами KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года
Комментарии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена тренеров, которые возглавят команду KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года в Екатеринбурге. Ими стали главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Николай Заварухин, возглавляющий «Автомобилист».

Для Разина предстоящий Матч звёзд КХЛ станет вторым в карьере, ранее он был тренером команды дивизиона Харламова на звёздном уикенде в Санкт-Петербурге в 2023 году. Специалист возглавляет «Металлург» третий сезон, а в 2024 году вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Также в КХЛ Разин работал в «Автомобилисте», «Адмирале» и «Северстали».

Заварухин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Нынешний сезон для него пятый во главе «Автомобилиста», также в КХЛ Заварухин работал в «Сибири». Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге — бронзовые медали сезона-2023/2024.

Новости. Хоккей
