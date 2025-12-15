Андрей Разин и Николай Заварухин будут тренерами KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена тренеров, которые возглавят команду KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года в Екатеринбурге. Ими стали главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Николай Заварухин, возглавляющий «Автомобилист».

Для Разина предстоящий Матч звёзд КХЛ станет вторым в карьере, ранее он был тренером команды дивизиона Харламова на звёздном уикенде в Санкт-Петербурге в 2023 году. Специалист возглавляет «Металлург» третий сезон, а в 2024 году вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Также в КХЛ Разин работал в «Автомобилисте», «Адмирале» и «Северстали».

Заварухин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Нынешний сезон для него пятый во главе «Автомобилиста», также в КХЛ Заварухин работал в «Сибири». Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге — бронзовые медали сезона-2023/2024.