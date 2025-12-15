Защитник «Локомотива» Сергеев вернулся к тренировкам на льду после тяжёлой травмы

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев принял участие в общекомандной тренировке впервые с начала октября. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, 6 октября игрок получил травму после силового приёма у борта в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2). Спустя три дня «Локомотив» внёс 34-летнего хоккеиста в список травмированных до конца сезона.

В текущем сезоне Сергеев провёл 13 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

На данный момент «Локомотив» с 48 очками после 36 встреч располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.