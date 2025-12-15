Вратарь «Барыса» Адам Шил в ближайшее время будет переведён в список травмированных

Хоккейный клуб «Барыс» отправился на выездные матчи с «Автомобилистом» и московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба астанинского клуба, голкипер команды Адам Шил не поедет с командой и в ближайшее время будет переведён в список травмированных.

В текущем сезоне на счету американского вратаря 18 матчей и восемь побед при коэффициенте надёжности 2,69 и 91,5% отражённых бросков.

Взрослая профессиональная карьера Шила началась в системе «Далласа». В минувшем сезоне Адам выступал за «Колорадо Иглз» — в 14 матчах в Американской хоккейной лиге он отразил 90,4% бросков в створ при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайб, а также провёл 19 встреч в команде Хоккейной лиги Британского побережья «Юта Гриззлис».