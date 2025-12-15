Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Барыса» Адам Шил в ближайшее время будет переведён в список травмированных

Вратарь «Барыса» Адам Шил в ближайшее время будет переведён в список травмированных
Комментарии

Хоккейный клуб «Барыс» отправился на выездные матчи с «Автомобилистом» и московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба астанинского клуба, голкипер команды Адам Шил не поедет с командой и в ближайшее время будет переведён в список травмированных.

В текущем сезоне на счету американского вратаря 18 матчей и восемь побед при коэффициенте надёжности 2,69 и 91,5% отражённых бросков.

Взрослая профессиональная карьера Шила началась в системе «Далласа». В минувшем сезоне Адам выступал за «Колорадо Иглз» — в 14 матчах в Американской хоккейной лиге он отразил 90,4% бросков в створ при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайб, а также провёл 19 встреч в команде Хоккейной лиги Британского побережья «Юта Гриззлис».

Материалы по теме
Гаврилов — об иностранных вратарях: просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android