Ротенберг поблагодарил 14 клубов КХЛ, отпустивших игроков в сборную «Россия 25»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мыслями по поводу прошедшего Кубка Первого канала и выразил благодарность клубам КХЛ, отпустившим игроков на турнир.

«Кубок Первого канала в Новосибирске подошёл к концу. Эта неделя получилась насыщенной, яркой и по-настоящему значимой – для сборной, детей, болельщиков и для развития всего нашего хоккея.

Фестиваль хоккея в Новосибирске объединил всех. Мастер-шоу, турнир 3х3 для детей и взрослых, матч и тренировка для следж-хоккеистов и впервые в истории – Кубок Первого канала. Дети. Настоящий хоккейный праздник, где каждый чувствовал себя частью большого хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили своих игроков в сборную. Спасибо ЦСКА, московскому «Динамо», «Металлургу», «Северстали», «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», «Трактору», «Автомобилисту», «Сочи», «Локомотиву», «Торпедо», «Сибири», «Нефтехимику» и «Адмиралу». Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития всего российского хоккея.

Хочу искренне поблагодарить Новосибирск за тёплый приём. Полные трибуны, внимание и искренняя поддержка на каждом мероприятии фестиваля хоккея чувствовались постоянно.

Отдельные слова благодарности правительству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за поддержку и заинтересованность в развитии хоккея, а также всей команде «Сибирь-Арены» за отличную организацию на протяжении всего турнира», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Сборная «Россия 25» обыграла национальные команды Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0), став победительницей турнира.