Форвард «Авангарда» Пономарёв: гарантирую, в России плюсов больше, чем в Америке

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв объяснил, в чём Россия превосходит США. Напомним, форвард пополнил состав клуба в межсезонье, перейдя из НХЛ.

– Ты вернулся в Россию уже почти как полгода. Не пожалел?

– Нет. Это мой дом.

– Что есть в России, чего не хватало в Америке?

– Комфортный и доступный городской транспорт. Очень ухоженное метро – в Москве и не только. Прекрасная банковская система – отправил перевод, через пару секунд деньги родным дошли. Очень простой доступ в аптеки. Можно всё купить, не нужно выписывать лишние рецепты. Очень вкусные кофейни. Да, хорошую машину там купить намного проще, но, наверное, если постараться, всё это можно привезти и сюда.

Я в принципе вижу в России больше плюсов, чем в Америке. Даже так: гарантирую, что плюсов больше. И если бы хотел где-то жить, однозначно в России. Понятно, в Америке все бренды, которых у нас нет, можно купить. Вернуть бы сюда Lululemon и Stone Island – и вообще шикарно, – приводит слова Пономарёва Sports.ru.