Президент КХЛ Морозов: команда из Сербии пока не готова вступить в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался по поводу возможного появления в лиге сербского клуба «Црвена Звезда».

«Команда из Сербии пока не готова вступить в КХЛ. Нужна инфраструктура, большое финансирование. Арена, на которой мы были, не соответствует нашим стандартам даже по МХЛ.

Есть большая «Штарк Арена», но и её надо будет переделать. Нам показали арену, где сейчас проводит матчи «Црвена Звезда». Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования.

Если в ближайшие лет пять появится спонсор, будем рассматривать. Будем взаимодействовать и прорабатывать этот вопрос», – приводит сова Морозова Legalbet.