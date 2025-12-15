«Торонто» третий год подряд стал самой дорогой командой НХЛ по версии Forbes

«Торонто Мэйпл Лифс» третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих команд НХЛ, составленный американским журналом Forbes. Средняя стоимость 32 клубов Национальной хоккейной лиги выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и составила $ 2,2 млрд.
Оценка стоимости команд НХЛ в Forbes представляет собой стоимость предприятия — собственный капитал плюс чистый долг и отражает экономическую ситуацию на каждой арене, включая доходы, не связанные с НХЛ, которые поступают владельцу команды, но не стоимость самой недвижимости.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Торонто Мэйпл Лифс» — $ 4,4 млрд;
2. «Нью-Йорк Рейнджерс» — $ 4 млрд;
3. «Монреаль Канадиенс» — $ 3,4 млрд;
4. «Эдмонтон Ойлерз» — $ 3,2 млрд;
5. «Лос-Анджелес Кингз» — $ 3,1 млрд;
6. «Бостон Брюинз» — $ 2,9 млрд;
7. «Чикаго Блэкхоукс» — $ 2,8 млрд;
8. «Филадельфия Флайерз» — $ 2,7 млрд;
9. «Вашингтон Кэпиталз» — $ 2,55 млрд;
10. «Детройт Ред Уингз» — $ 2,5 млрд;
11. «Нью-Джерси Дэвилз» — $ 2,4 млрд;
12. «Даллас Старз» — $ 2,3 млрд;
13. «Вегас Голден Найтс» — $ 2,2 млрд;
14. «Ванкувер Кэнакс» — $ 2,15 млрд;
15. «Нью-Йорк Айлендерс» — $ 2,1 млрд;
16. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — $ 2,05 млрд;
17. «Каролина Харрикейнз» — $ 2 млрд;
18. «Колорадо Эвеланш» — $ 1,95 млрд;
19. «Калгари Флэймз» — $ 1,9 млрд;
20. «Сиэтл Кракен» — $ 1,85 млрд;
21. «Миннесота Уайлд» — $ 1,8 млрд;
22. «Питтсбург Пингвинз» — $ 1,75 млрд;
23. «Флорида Пантерз» — $ 1,7 млрд;
24. «Нэшвилл Предаторз» — $ 1,6 млрд;
25. «Сент-Луис Блюз» — $ 1,55 млрд;
26. «Сан-Хосе Шаркс» — $ 1,5 млрд;
27. «Юта Мамонт» — $ 1,45 млрд;
28. «Анахайм Дакс» — $ 1,4 млрд;
29. «Оттава Сенаторз» — $ 1,375 млрд;
30. «Виннипег Джетс» — $ 1,35 млрд;
31. «Баффало Сэйбрз» — $ 1,325 млрд;
32. «Коламбус Блю Джекетс» — $ 1,3 млрд.