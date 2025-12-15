Скидки
Форвард «Чикаго» Бедард выбыл до начала января из-за травмы

Форвард «Чикаго» Бедард выбыл до начала января из-за травмы
Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард выбыл как минимум до начала января из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера команды Джеффа Блэшилла.

Нападающий получил травму на вбрасывании на последней секунде матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3) и был внесён в список травмированных. Блэшилл заявил, что Бедард пройдёт повторное обследование в январе и добавил, что хоккеисту не потребуется операция.

20-летний форвард в текущем сезоне провёл 31 матч, в котором отметился 19 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

«Чикаго» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками после 32 игр.

