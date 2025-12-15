Фетисов объяснил свои слова про то, что Россия – не очень хоккейная держава

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал свои слова про то, что Россия не является хоккейной державой.

Ранее Фетисов, реагируя на недопуск России на ОИ-2026, заявил: «Мы не очень-то хоккейная держава. Спортивные начальники кормили обещаниями. Бесят посулы и ожидания какого-то чуда, нас некому защищать. Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет».

«Я отреагировал на то, что мне был задан вопрос, ну да, если мы потеряли влияние… Помню, как провожали Фазеля в Санкт-Петербурге, устроили целый двухдневный фестиваль, там чего только не было. Избирали нового президента федерации хоккея международного – и что мы получили от него?

Значит, нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения. Если б у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы по-другому могли бы себя позиционировать. А так у нас мегазвезды играют в Национальной хоккейной лиге, у нас с каждым годом всё более и более интересным становится розыгрыш Кубка Гагарина и самой КХЛ. У нас есть Молодёжная лига. У нас есть Ночная лига, поддержанная президентом. Такого турнира нигде в мире нет», – сказал Фетисов в видео на YouTube-канале RTVI Новости.