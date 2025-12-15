Форвард «Авангарда» Пономарёв: когда Буше злится, на него страшно смотреть – может и убить

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал о работе с главным тренером команды канадским специалистом Ги Буше.

– Тренеру доверяем – прям пацаны слушают Ги. Правильные слова говорит.

– А что такого он говорит, что вы ему доверяете?

– Всё в мелочах: как выстроен сезон и тренировки, как мы относимся к тактике, сначала берём её общими мазками, потихоньку в течение сезона обкатываем базу и фокусируемся на деталях. Сначала одному компоненту уделяем внимание, затем другому, чтобы вся информация равномерно усваивалась. Я не видел до этого таких тренировок. Ни в НХЛ, ни в АХЛ. У меня были жёсткие тренеры, с единым подходом ко всем, но Ги более индивидуальный.

– С каждым разговаривает?

– Да. А с кем-то может и не разговаривать, потому что не надо. У него образование психолога: понимает, на кого надо подкрикнуть, а кого надо похвалить, даже если он накосячил.

– Тебя хвалил?

– Редко. Но мне и не нужно чересчур много внимания, спокойно отношусь к критике. Ну, где-то Ги немножко переигрывает: иногда может на тактическом разборе слепить из мухи слона, но все уже привыкли к этому. Например, игровой момент, ничего глобально не произошло, гол не пропустили, но он так разрисовал и накрутил, как будто нас разорвали 0:5, а Никита Серебряков уже в буфет уехал.

– Мы смотрели видео на французском, где Ги эмоционирует – вы видели его чересчур заведённым?

– Конечно! Когда он злится, на него страшно смотреть – может и убить. Но Ги – немножко актер, разбавляет актёрским мастерством напряжённые собрания, чтобы ты не только думал о косяках, а уже ждал следующую игру для исправления ошибок, – приводит слова Пономарёва Sports.ru.