«Баффало» уволил генменеджера Кевина Адамса, его место занял Ярмо Кекяляйнен

Комментарии

Президент «Баффало Сэйбрз» Терри Пегула объявил, что освободил генерального менеджера Кевина Адамса от занимаемой им должности и назначил на этот пост Ярмо Кекяляйнена, который ранее занимал в клубе должность старшего советника.

«Хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность «Баффало Сэйбрз». Он был надёжным человеком, ценим его неизменную заботу и преданность. Я лично желаю ему и всей его семье всего наилучшего.

Мы не достигли того уровня, которого хотели бы достичь как организация, движемся вперёд с новым руководством в нашем отделе хоккейных операций. Мы стремимся создать организацию, которая будет конкурентоспособной из года в год, мы не оправдали этих ожиданий.

Я назначил Ярмо Кекяляйнена генеральным менеджером, который сразу же приступит к своим обязанностям. Назначение Ярмо стало результатом тщательного поиска, в ходе которого он выделялся как наш главный кандидат на должность старшего советника. Ярмо зарекомендовал себя за последние восемь месяцев, и его опыт, профессионализм и целеустремленность говорят сами за себя. С нетерпением жду, когда он выведет нашу организацию на новый уровень», — приводит слова Пегулы сайт «Баффало».

На данный момент «Сэйбрз» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 31 матча. Отметим, команда из Баффало не выходила в плей-офф 14 последних сезонов.

