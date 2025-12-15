Сурин — о Ротенберге: приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня

Нападающий «Локомотива» и сборной «России 25» Егор Сурин высказался о работе с Романом Ротенбергом на Кубке Первого канала.

– Роман Ротенберг – третий тренер в твоей профессиональной карьере. Какие впечатления от работы с ним?

– Могу сказать, ожидания оправдались. Знал, что будет много позитива, хорошего настроения, многое будет делаться для сплочения коллектива. Я доволен. Было приятно поработать с человеком, который, как мне кажется, по духу похож на меня. Компанейский, общительный, – приводит слова Сурина «Российская газета».

Сборная «Россия 25» обыграла национальные команды Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0), став победительницей турнира.