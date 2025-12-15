Плющев: у российской сборной могут быть проблемы после возвращения на мировую арену

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что у российской национальной команды могут быть проблемы после возвращения на мировую арену.

«Руководителям нашего хоккея в ФХР и КХЛ необходимо задуматься, с каким лицом мы вернёмся. И как мы будем выглядеть. Не думаю, что мы сумеем повторить результаты наших пловцов и боксёров. Столько лет нам рассказывали, что у нас всё так здорово и замечательно, но боюсь, у нас могут быть большие проблемы после возвращения. Вероятно, нас действительно допустят, главное, с каким лицом мы туда вернёмся. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали, тем более команды второго ранга», — приводит слова Плющев «ВсеПроСпорт».

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях, включая командные виды. В Международной федерации хоккея (ИИХФ) пообещали принять решение о допуске россиян в начале следующего года.