Голкипер «Торонто» Уолл — об Ахтямове: когда увидел его, подумал, что он невероятно крутой

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл высоко оценил дебют партнёра по команде российского вратаря Артура Ахтямова в НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6). Он отразил все пять бросков в створ ворот.

«С первого раза, когда увидел его, подумал, он невероятно крутой. Хороший вратарь, только посмотрите, как он играет! Русские кормят своих ребят чем-то особенным. Он отличный парень, очень спокойный, всегда улыбается», – приводит слова Уолла журналист Арун Шринивасан в социальной сети Х.

На драфте НХЛ 2020 года Ахтямов был выбран «Торонто» в четвёртом раунде под общим 106-м номером. В 2023-м вратарь подписал с клубом трёхлетний двусторонний контракт новичка.