Голкипер «Торонто» Уолл — об Ахтямове: когда увидел его, подумал, что он невероятно крутой
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл высоко оценил дебют партнёра по команде российского вратаря Артура Ахтямова в НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6). Он отразил все пять бросков в створ ворот.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25 1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03 2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54 2:2 Макдэвид – 30:29 2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29 2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21 2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55 2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28 3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12
«С первого раза, когда увидел его, подумал, он невероятно крутой. Хороший вратарь, только посмотрите, как он играет! Русские кормят своих ребят чем-то особенным. Он отличный парень, очень спокойный, всегда улыбается», – приводит слова Уолла журналист Арун Шринивасан в социальной сети Х.
На драфте НХЛ 2020 года Ахтямов был выбран «Торонто» в четвёртом раунде под общим 106-м номером. В 2023-м вратарь подписал с клубом трёхлетний двусторонний контракт новичка.
