«Даллас» выставил белорусского защитника Владислава Колячонка на драфт отказов

«Даллас Старз» выставил белорусского защитника Владислава Колячонка на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети Х. Таким образом, любой клуб Национальной хоккейной лиги может его забрать без всякой компенсации.

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провёл 11 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Отметим, если заявок на защитника не будет, белорус отправится в фарм-клуб «Далласа» в АХЛ.

На данный момент «Старз» находятся на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 47 очков после 33 встреч.