Результаты матчей ВХЛ на 15 декабря 2025 года

Сегодня, 15 декабря, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 декабря 2025 года:

«Металлург» Нк – СКА-ВМФ — 6:1;

«Динамо-Алтай» – «Динамо» СПб — 4:3 Б;

«Омские Крылья» – «Дизель» — 2:1 Б;

«Зауралье» – «Рязань-ВДВ» — 2:1;

«Рубин» – АКМ — 3:1;

«Химик» – «Ижсталь» — 0:1;

«Звезда» – «Олимпия» — 1:2;

«Торпедо-Горький» – «Торос» — 0:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.