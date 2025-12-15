Результаты матчей МХЛ на 15 декабря 2025 года

Сегодня, 15 декабря, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – Академия СКА — 4:1;

«Амурские Тигры» – «АКМ-Юниор» — 5:3;

«Тайфун» – МХК «Динамо-Карелия» — 4:5 Б;

«Ладья» – «Красноярские Рыси» — 2:1 ОТ;

«Локо-76» – «Кузнецкие Медведи» — 1:2;

«АКМ Новомосковск» – «Омские Ястребы» — 0:7;

«Капитан» – «Красная Машина-Юниор» — 8:1;

МХК «Динамо» М – МХК «Спартак» — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.