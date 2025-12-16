Скидки
«Сан-Хосе» вызвал россиянина Игоря Чернышова из АХЛ

«Сан-Хосе» вызвал россиянина Игоря Чернышова из АХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» вызвал российского нападающего Игоря Чернышова из клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Об этом сообщается на официальном сайте «акул».

Также из фарм-клуба был вызван форвард Итан Кардвелл. Ранее клуб поместил в список травмированных Уилла Смита и Филиппа Курашёва.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» дома сыграет с «Калгари Флэймз». Игра состоится 17 декабря. Чернышов — уроженец Пензы и выпускник школы «Динамо». Российский нападающий в нынешнем сезоне набрал 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Сан-Хосе Барракуда». Форвард признан лучшим новичком ноября в АХЛ.

