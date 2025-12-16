Бовиллье объяснил крупное поражение «Вашингтона» в матче с «Виннипегом»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал поражение столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13 2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43 3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39 4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp) 5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55 5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)
«Соперник был хорош. Они были быстры, носились у нас перед носом, а мы не могли играть так же быстро. Но я чувствую, что мы немного сами во всём виноваты. Они усложнили нам задачу, но, в конце концов, мы должны сначала подумать о себе и убедиться, чтобы этого не повторилось в следующей игре», — приводит слова Бовиллье официальный сайт столичной команды.
«Вашингтон» потерпел два поражения в двух последних матчах. В следующей встрече столичная команда в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».
