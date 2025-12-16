Бовиллье объяснил крупное поражение «Вашингтона» в матче с «Виннипегом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал поражение столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).

«Соперник был хорош. Они были быстры, носились у нас перед носом, а мы не могли играть так же быстро. Но я чувствую, что мы немного сами во всём виноваты. Они усложнили нам задачу, но, в конце концов, мы должны сначала подумать о себе и убедиться, чтобы этого не повторилось в следующей игре», — приводит слова Бовиллье официальный сайт столичной команды.

«Вашингтон» потерпел два поражения в двух последних матчах. В следующей встрече столичная команда в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».