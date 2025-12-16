Чикран назвал причины крупного поражения «Вашингтона» в матче с «Виннипегом»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран объяснил поражение столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).

«У нас мало что получалось во всех аспектах игры. Просто не хватало точности в обращении с шайбой. По какой-то причине, когда были возможности для атаки, мы либо опаздывали с их созданием, либо просто делали неправильный ход, и это приводило к тому, что мы проводили много времени в оборонительной зоне. Это был просто не лучший наш вечер», — приводит слова Чикрана официальный сайт столичной команды.

«Вашингтон» потерпел два поражения в двух последних матчах. В следующей встрече столичная команда в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».