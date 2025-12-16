Форвард «Рейнджерс» отстранён от матча с «Анахаймом» из-за опоздания на собрание

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан отстранил нападающего команды Мику Зибанеджада от матча с «Анахайм Дакс» из-за опоздания на собрание.

«Иногда этот город создаёт определённые логистические сложности. Но, несмотря на это, я считаю, что Мика понимает важность правил, которых мы все ожидаем друг от друга. И, думаю, с его точки зрения ему сейчас действительно очень тяжело. Что касается Мики, он честный человек. Он отличный человек и умеет брать на себя ответственность.

Конечно, это не то, чего нам хотелось бы допускать, но при этом мы твёрдо верим в тот процесс, который у нас выстроен. И я считаю, что важно, чтобы все понимали, каковы наши требования и ожидания. Мика осознаёт это как лидер команды. Никто из нас не идеален, все совершают ошибки. Мы пройдём через это, и он будет доступен во вторник вечером и останется тем игроком, которым был для нас на протяжении всего сезона», — приводит слова Салливана ESPN.

Матч между «Рейнджерс» и «Анахаймом» состоится 16 декабря.