Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Рейнджерс» отстранён от матча с «Анахаймом» из-за опоздания на собрание

Форвард «Рейнджерс» отстранён от матча с «Анахаймом» из-за опоздания на собрание
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан отстранил нападающего команды Мику Зибанеджада от матча с «Анахайм Дакс» из-за опоздания на собрание.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм

«Иногда этот город создаёт определённые логистические сложности. Но, несмотря на это, я считаю, что Мика понимает важность правил, которых мы все ожидаем друг от друга. И, думаю, с его точки зрения ему сейчас действительно очень тяжело. Что касается Мики, он честный человек. Он отличный человек и умеет брать на себя ответственность.

Конечно, это не то, чего нам хотелось бы допускать, но при этом мы твёрдо верим в тот процесс, который у нас выстроен. И я считаю, что важно, чтобы все понимали, каковы наши требования и ожидания. Мика осознаёт это как лидер команды. Никто из нас не идеален, все совершают ошибки. Мы пройдём через это, и он будет доступен во вторник вечером и останется тем игроком, которым был для нас на протяжении всего сезона», — приводит слова Салливана ESPN.

Матч между «Рейнджерс» и «Анахаймом» состоится 16 декабря.

Материалы по теме
«Я запаниковал». Форвард «Рейнджерс» Панарин — о своём буллите в матче с «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android