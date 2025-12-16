Скидки
Сэм Райнхарт вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в меньшинстве

Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад) – 02:16 (sh)     0:2 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 03:48    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Сэм Райнхарт, забив гол в меньшинстве в первом периоде.

Сэм Райнхарт забросил свою 13-ю шайбу в карьере в меньшинстве в составе «Флориды» и сравнялся с Александром Барковым и теперь делит с ним второе место в истории клуба по этому показателю. Больше голов в меньшинстве в составе «Пантерз» только у Радека Дворжака (16).

Новости. Хоккей
