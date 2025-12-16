Сэм Райнхарт вышел на второе место в истории «Флориды» по голам в меньшинстве

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Сэм Райнхарт, забив гол в меньшинстве в первом периоде.

Сэм Райнхарт забросил свою 13-ю шайбу в карьере в меньшинстве в составе «Флориды» и сравнялся с Александром Барковым и теперь делит с ним второе место в истории клуба по этому показателю. Больше голов в меньшинстве в составе «Пантерз» только у Радека Дворжака (16).