Гол защитника Минтюкова помог «Анахайму» переиграть «Рейнджерс», у Панарина ассист

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 22 из 25 бросков в створ (88%). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом на последней минуте, защитник ньюйоркцев Владислав Гавриков очков не набрал.

Авторами остальных шайб «Дакс» стали Джексон Лакомб и Каттер Готье (дубль), за хозяев льда отличился Мэттью Робертсон.