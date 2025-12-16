Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Дакс, результат матча 16 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол защитника Минтюкова помог «Анахайму» переиграть «Рейнджерс», у Панарина ассист
Комментарии

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лакомб (Пилинг, Труба) – 27:18 (sh)     1:1 Робертсон – 36:18     1:2 Готье (Сеннеке, Целльвегер) – 45:51 (pp)     1:3 Готье (Карлссон, Киллорн) – 59:38     1:4 Минтюков (Пилинг, Джонстон) – 59:57    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 22 из 25 бросков в створ (88%). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом на последней минуте, защитник ньюйоркцев Владислав Гавриков очков не набрал.

Авторами остальных шайб «Дакс» стали Джексон Лакомб и Каттер Готье (дубль), за хозяев льда отличился Мэттью Робертсон.

