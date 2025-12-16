26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Сэм Райнхарт (дубль), Антон Лунделль, Брэд Маршан, а также Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.

У хозяев авторами голов стали Макс Крозье и Янис Мозер.

«Тампа» идёт на четвёртом месте Востока с 39 очками. «Флорида» вышла на 11 место, имея в своём активе после этого матча 36 баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



