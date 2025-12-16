Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче
Комментарии

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад) – 02:16 (sh)     0:2 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 03:48     0:3 Маршан (Вераге, Экблад) – 31:48     0:4 Райнхарт (Самоскевич) – 38:08 (pp)     1:4 Крозье (Бьёркстранд, Пойнт) – 39:27     2:4 Мозер (Пойнт, Рэддиш) – 42:11     2:5 Вераге (Балинскис) – 46:37    

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Сэм Райнхарт (дубль), Антон Лунделль, Брэд Маршан, а также Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.

У хозяев авторами голов стали Макс Крозье и Янис Мозер.

«Тампа» идёт на четвёртом месте Востока с 39 очками. «Флорида» вышла на 11 место, имея в своём активе после этого матча 36 баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android