26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче
Поделиться
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад) – 02:16 (sh) 0:2 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 03:48 0:3 Маршан (Вераге, Экблад) – 31:48 0:4 Райнхарт (Самоскевич) – 38:08 (pp) 1:4 Крозье (Бьёркстранд, Пойнт) – 39:27 2:4 Мозер (Пойнт, Рэддиш) – 42:11 2:5 Вераге (Балинскис) – 46:37
В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Сэм Райнхарт (дубль), Антон Лунделль, Брэд Маршан, а также Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.
У хозяев авторами голов стали Макс Крозье и Янис Мозер.
«Тампа» идёт на четвёртом месте Востока с 39 очками. «Флорида» вышла на 11 место, имея в своём активе после этого матча 36 баллов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 16 декабря 2025
-
06:44
-
06:40
-
06:22
-
05:57
-
05:37
-
03:59
-
02:39
-
02:39
-
02:32
-
02:24
- 15 декабря 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:54
-
22:36
-
22:14
-
21:52
-
21:28
-
21:08
-
20:50
-
20:24
-
19:48
-
19:26
-
19:04
-
18:46
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:02
-
16:40
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
15:05