Реакция Игоря Шестёркина на 12-е домашнее поражение «Рейнджерс» в 16 матчах

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин эмоционально отреагировал на домашнее поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который завершился в ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» уступили со счётом 1:4, Шестёркин отразил 22 из 25 бросков в створ (88%), ещё один гол гостей состоялся в пустые ворота.

Это поражение стало для ньюйоркцев 12-м в 16 домашних играх текущего сезона (из них девять — в основное время). «Рейнджерс» набрали 11 очков в 16 матчах на своём льду и являются худшей командой Восточной конференции по этому показателю.