«Нэшвилл» победил в гостях «Сент-Луис» с хет-триком Форсберга, у Бучневича ассист

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Алексей Торопченко и форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрали.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Далибор Дворски, за «Предаторз» хет-трим отметился Филип Форсберг, ещё по голу у Майкла Бантинга и Рида Шефера.

