«Нэшвилл» победил в гостях «Сент-Луис» с хет-триком Форсберга, у Бучневича ассист
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (О'Райлли, Шей) – 00:27 1:1 Дворски (Макгинг, Фолк) – 10:06 1:2 Бантинг (Пербикс, Хаула) – 21:23 1:3 Форсберг (Стэмкос, Йози) – 25:31 (pp) 1:4 Шефер (Йози) – 38:45 2:4 Дворски (Нейборс, Бучневич) – 48:29 (pp) 2:5 Форсберг (О'Райлли) – 56:09
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Алексей Торопченко и форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрали.
В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Далибор Дворски, за «Предаторз» хет-трим отметился Филип Форсберг, ещё по голу у Майкла Бантинга и Рида Шефера.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
