Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Тампа» — «Флорида»

В ночь с 15 на 16 декабря мск в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. После окончания матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших игроков.

Первой звездой матча стал канадский нападающий гостей Сэм Райнхарт, отличившийся по ходу встречи заброшенной шайбой. Вторая звезда — российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, на счету которого 26 отражённых бросков.

Третья звезда — швейцарский защитник «Тампы» Янис Мозер, на счету которого гол.

