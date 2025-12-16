Скидки
Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Тампа» — «Флорида»

Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Тампа» — «Флорида»
В ночь с 15 на 16 декабря мск в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. После окончания матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад) – 02:16 (sh)     0:2 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 03:48     0:3 Маршан (Вераге, Экблад) – 31:48     0:4 Райнхарт (Самоскевич) – 38:08 (pp)     1:4 Крозье (Бьёркстранд, Пойнт) – 39:27     2:4 Мозер (Пойнт, Рэддиш) – 42:11     2:5 Вераге (Балинскис) – 46:37    

Первой звездой матча стал канадский нападающий гостей Сэм Райнхарт, отличившийся по ходу встречи заброшенной шайбой. Вторая звезда — российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, на счету которого 26 отражённых бросков.

Третья звезда — швейцарский защитник «Тампы» Янис Мозер, на счету которого гол.

Генменеджер «Флориды» привёз Кубок Стэнли в парк

Видео
26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в результативном матче
