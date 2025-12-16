Гол Кузьменко не помог «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Далласа»
Поделиться
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки победили со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко – 31:03 (pp) 1:1 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 35:42 2:1 Бек (Факса, Блэквелл) – 46:12 3:1 Рантанен (Харли) – 56:11 4:1 Джонстон (Дюшейн) – 59:28
В активе российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко единственная заброшенная шайба его команды. Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
За «Даллас» отличились Мэтт Дюшейн, Оскар Бек, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 16 декабря 2025
-
07:45
-
07:33
-
07:26
-
06:54
-
06:44
-
06:40
-
06:22
-
05:57
-
05:37
-
03:59
-
02:39
-
02:39
-
02:32
-
02:24
- 15 декабря 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:54
-
22:36
-
22:14
-
21:52
-
21:28
-
21:08
-
20:50
-
20:24
-
19:48
-
19:26
-
19:04
-
18:46
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:02
-
16:40