СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Хоккей

Даллас Старз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 16 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Кузьменко не помог «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Далласа»
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки победили со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко – 31:03 (pp)     1:1 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 35:42     2:1 Бек (Факса, Блэквелл) – 46:12     3:1 Рантанен (Харли) – 56:11     4:1 Джонстон (Дюшейн) – 59:28    

В активе российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко единственная заброшенная шайба его команды. Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

За «Даллас» отличились Мэтт Дюшейн, Оскар Бек, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

