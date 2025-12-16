Гол Кузьменко не помог «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Далласа»

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки победили со счётом 4:1.

В активе российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко единственная заброшенная шайба его команды. Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

За «Даллас» отличились Мэтт Дюшейн, Оскар Бек, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.

