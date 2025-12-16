Андрей Кузьменко забил курьёзный гол, застав врасплох вратаря «Далласа»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Даллас Старз» (1:4), который завершился в ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 32-й минуте игры при счёте 0:0 и численном преимуществе «Лос-Анджелеса» Кузьменко пошёл в прессинг на вратаря «Далласа» Кейси Десмита, который взял шайбу под контроль и затянул с пасом на свободного партнёра. Пока голкипер выбирал адресата для передачи, Андрей успел протолкнуть шайбу в ворота под его клюшкой.