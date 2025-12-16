Микко Рантанен установил рекорд «Далласа» XXI века
Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко – 31:03 (pp) 1:1 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 35:42 2:1 Бек (Факса, Блэквелл) – 46:12 3:1 Рантанен (Харли) – 56:11 4:1 Джонстон (Дюшейн) – 59:28
Рантанен благодаря ассисту довёл число своих результативных передач в сезоне до 30. Микко стал самым быстрым игроком в истории «Даллас Старз»/«Норт Старз», достигшим 30 результативных передач с момента Кента Нильссона (32 игры в сезоне-1986/87). Финскому нападающему же понадобилось 33 матча.
В текущем сезоне на его счету 30 заброшенных шайб. На данный момент форварду 29 лет.
