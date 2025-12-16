Микко Рантанен установил рекорд «Далласа» XXI века

Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) и вписал своё имя в клубную историю.

Рантанен благодаря ассисту довёл число своих результативных передач в сезоне до 30. Микко стал самым быстрым игроком в истории «Даллас Старз»/«Норт Старз», достигшим 30 результативных передач с момента Кента Нильссона (32 игры в сезоне-1986/87). Финскому нападающему же понадобилось 33 матча.

В текущем сезоне на его счету 30 заброшенных шайб. На данный момент форварду 29 лет.

