Главная Хоккей Новости

Минтюков забросил шайбу в ворота Шестёркина за три секунды до сирены
Комментарии

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1), который завершился в ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лакомб (Пилинг, Труба) – 27:18 (sh)     1:1 Робертсон – 36:18     1:2 Готье (Сеннеке, Целльвегер) – 45:51 (pp)     1:3 Готье (Карлссон, Киллорн) – 59:38     1:4 Минтюков (Пилинг, Джонстон) – 59:57    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На последних секундах третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Анахайма» Минтюков подключился в атаку вторым темпом, получил передачу справа от затащившего шайбу в зону Райана Пилинга и нанёс точный бросок низом в дальний угол, поразив ворота соотечественника Игоря Шестёркина за три секунды до финальной сирены.

