Минтюков забросил шайбу в ворота Шестёркина за три секунды до сирены

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1), который завершился в ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На последних секундах третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Анахайма» Минтюков подключился в атаку вторым темпом, получил передачу справа от затащившего шайбу в зону Райана Пилинга и нанёс точный бросок низом в дальний угол, поразив ворота соотечественника Игоря Шестёркина за три секунды до финальной сирены.