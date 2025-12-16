Результаты матчей НХЛ на 16 декабря 2025 года

В ночь на 16 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 декабря 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» — 2:5;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Анахайм Дакс» — 1:4;

«Виннипег Джетс» – «Оттава Сенаторз» — 2:3 ОТ;

«Сент-Луис Блюз» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:5;

«Даллас Старз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 53 очками после 32 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 44 очка после 32 встреч.