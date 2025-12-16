Коннора Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Капитан «нефтяников» набрал 10 (4+6) очков в четырёх матчах недели. В одном из них он в 12-й раз в карьере отметился четырьмя результативными передачами.

Второй звездой лига признала голкипера «Детройт Ред Уингз» Джона Гибсона. Он выиграл три матча с 97,1% отражённых бросков. В двух встречах вратарь отыграл «на ноль».

Третьей звездой стал Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты Уайлд». Нападающий набрал 7 (3+4) очков в четырёх играх.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 53 очками после 32 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 44 очка после 32 встреч.