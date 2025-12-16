Расписание матчей КХЛ на 16 декабря 2025 года

Сегодня, 16 декабря, возобновится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Авангард»;

17:00. «Автомобилист» – «Барыс»;

18:00. «Лада» – ЦСКА;

19:00. «Локомотив» – «Динамо» Мн;

19:00. «Ак Барс» – «Салават Юлаев»;

19:00. «Нефтехимик» – «Торпедо»;

19:30. СКА – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Динамо» М – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 49 очками после 36 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.