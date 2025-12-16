«Это возмутительно». Российский тренер «Дэвилз» Брылин о задержках строительства арены ОИ

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о проблемах при возведении арены для хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Я слышал, что Дэйли говорил о том, что игроки могут не поехать на Олимпиаду, если арена будет не готова. Но что будет взамен для игроков НХЛ в таком случае, сказать тяжело. Потому что тогда такие решения нужно принимать очень быстро. Так как решение по поездке игроков на Олимпиаду принималось лигой и профсоюзом, то решение по отмене их участия в Олимпиаде, я думаю, будет приниматься так же. Факт, что арена не готова, — это возмутительно. У организаторов было около восьми лет, чтобы её построить.

Возникает много вопросов: если игроки из НХЛ не поедут, то тогда вообще многие сборные не будут участвовать или вместо игроков НХЛ в Олимпиаде примут участие другие? Тогда нужно будет создавать команды как можно быстрее. Олимпиада же остаётся престижным соревнованием для всех. И я пока склоняюсь к тому, что хоккеисты из НХЛ поедут на Олимпиаду», — цитирует Брылина ТАСС.