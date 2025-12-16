Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это возмутительно». Российский тренер «Дэвилз» Брылин о задержках строительства арены ОИ

«Это возмутительно». Российский тренер «Дэвилз» Брылин о задержках строительства арены ОИ
Комментарии

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о проблемах при возведении арены для хоккейного турнира Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Я слышал, что Дэйли говорил о том, что игроки могут не поехать на Олимпиаду, если арена будет не готова. Но что будет взамен для игроков НХЛ в таком случае, сказать тяжело. Потому что тогда такие решения нужно принимать очень быстро. Так как решение по поездке игроков на Олимпиаду принималось лигой и профсоюзом, то решение по отмене их участия в Олимпиаде, я думаю, будет приниматься так же. Факт, что арена не готова, — это возмутительно. У организаторов было около восьми лет, чтобы её построить.

Возникает много вопросов: если игроки из НХЛ не поедут, то тогда вообще многие сборные не будут участвовать или вместо игроков НХЛ в Олимпиаде примут участие другие? Тогда нужно будет создавать команды как можно быстрее. Олимпиада же остаётся престижным соревнованием для всех. И я пока склоняюсь к тому, что хоккеисты из НХЛ поедут на Олимпиаду», — цитирует Брылина ТАСС.

Материалы по теме
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android