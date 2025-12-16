Расписание матчей ВХЛ на 16 декабря 2025 года

Сегодня, 16 декабря, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «Челмет»;

19:00. «Ростов» – «Барс»;

19:00. «Буран» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.