Расписание матчей МХЛ на 16 декабря 2025 года

Сегодня, 16 декабря, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 16 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «АКМ-Юниор»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Толпар»;

16:30. МХК «Молот» – «Авто»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Белые Медведи»;

18:30. «Локо» – МХК «Динамо» СПб;

18:30. «Чайка» – «Мамонты Югры»;

18:30. «Красная Армия» – Академия Михайлова;

18:30. «Спутник» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. «Алмаз» – «СКА-1946».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.