Сегодня, 16 декабря, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 16 декабря 2025 года (время московское):
12:00. «Амурские Тигры» – «АКМ-Юниор»;
16:30. «Стальные Лисы» – «Толпар»;
16:30. МХК «Молот» – «Авто»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Белые Медведи»;
18:30. «Локо» – МХК «Динамо» СПб;
18:30. «Чайка» – «Мамонты Югры»;
18:30. «Красная Армия» – Академия Михайлова;
18:30. «Спутник» – «Сибирские Снайперы»;
18:30. «Алмаз» – «СКА-1946».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.