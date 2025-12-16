Лидер «Адмирала» высказался о причинах пока неудачно складывающегося сезона команды

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал причины неудачной половины сезона для дальневосточного клуба.

— Что, на твой взгляд, идёт не так у «Адмирала»?

— Наверное, выделю игру в большинстве. Просело оно у нас по сравнению с тем сезоном в разы. Где-то удача отворачивается, много концовок матчей проигрываем, реализация хромает. Думаю, в паузу поработаем, и всё должно улучшиться.

— Пауза даже необходима в такой ситуации команде?

— Время покажет, но надеюсь, что она поможет.

— Серийные поражения сильно прибивают психологически?

— Конечно, настроение в команде всегда падает, когда идут такие серии. Негатив прибавляется, но мы стараемся искать всё-таки позитив. Все ребята понимают, что без этого никак из сложных ситуаций не выйти, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Адмирал» занимает 10-е место в турнирной таблице Востока.