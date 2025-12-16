«Ничего сверхъестественного здесь нет». Форвард «Адмирала» Гутик — об увольнении Тамбиева

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик высказался об увольнении Леонида Тамбиева с поста главного тренера дальневосточного клуба.

— После поражения от «Локомотива» мы узнали, что Леонид Тамбиев освобождён от работы в «Адмирале». Как это было сообщено команде?

— Всё произошло очень быстро. Зашли в раздевалку после игры, и руководство объявило, что Леонид Григорьевич отстранён. Вот и всё.

— После этого Тамбиев общался с командой?

— Не могу сказать, потому что уже на следующий день я отправился в сборную, а сразу после игры было не до этого. Возможно, за время паузы Тамбиев и общался с ребятами. Не узнавал эту информацию.

— Как ты сам воспринял отстранение Тамбиева?

— Леонид Григорьевич, конечно, дал мне очень многое. В КХЛ я начал под его руководством, в моём игровом прогрессе есть его огромная заслуга. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения, так же, как и никто из игроков не застрахован от обменов и переходов. Ничего сверхъестественного здесь нет, всем нужно просто идти дальше, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.