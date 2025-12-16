Скидки
Гутик: скажу честно, в первые два-три года в «Адмирале» было намного легче, чем сейчас

Комментарии

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал о влиянии дальних перелётов и большого времени на льду на самочувствие.

— У тебя уже пятый сезон в «Адмирале». Не устал от перелётов постоянных?
— Скажу честно, что в первые два-три года в «Адмирале» мне было намного легче, чем в последние два сезона. Я и играть стал больше. Но это не оправдание, ведь это моя профессия, моя работа, надо стараться не обращать на это внимания, а более профессионально относиться к такой ситуации и правильно восстанавливаться.

— Отдача от публики во Владивостоке компенсирует эти сложности?
— Болельщики у «Адмирала» просто сумасшедшие в хорошем смысле. Всегда с командой до конца, даже когда идут затяжные серии поражений. Поддерживают регулярно, практически не несут негатив. Так что нам наши болельщики, однозначно, помогают, — сказал Гутик в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

